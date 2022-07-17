"لمة" تجمع شبابي مبادر لخلق مجتمع متواصل من المبدعين

وطن: نفذت المجموعة الشبابية "لمة" اللقاء الخامس لمصممي الجرافيك اليوم في مدينة نابلس، بمبادرة نحو تسليط الضوء حول احتياجات الشباب الفلسطيني العاملين في هذا القطاع والتي كانت على رأسها الفجوة التي يعاني منها الخريجين الجدد من الجامعات مع متطلبات سوق العمل، علاوة على العشوائية في تنظيم العمل داخل السوق الفلسطيني بسبب غياب الجسم النقابي الناظم لعلاقة العاملين مع المشغلين ما يجعل هناك تفاوت كبير بين الأجور التي يتقاضاها العاملون سواء ضمن الشركات أو من خلال العمل الحر.

تأتي هذه المبادرة بالوقت التي يعاني به الجيل الشاب من قلة فرص العمل في فلسطين بسبب لجوء عدد من الشركات لتشغيل أيدي عاملة من العالم العربي مصر على سبيل المثال بسبب تدني أجور العاملين مقارنةً بمستوى الأجور المطلوبة للعيش في فلسطين، بالمقارنة مع الكفاءة والقدرات التي يطرحها المنافس في الأسواق العربية، ومن هنا جاءت الحاجة لعقد هذا النوع من اللقاءات التي تتضمن ورش عمل يقدمها مجموعة من الخبراء بشكل تطوعي لرفع كفاءة الخريجين الجدد ليستطيعوا المنافسة من أجل الحصول على فرص عمل محلياً.

تضمن اللقاء الخامس مجموعة من ورش العمل في مجال UX Design, Motion Graphic, توظيف التصوير في التصميم، وعرض مشاركات في مسابقة أفضل بورتفوليو لعام ٢٠٢٢ والتي تنافس فيها المشاركين على جوائز مالية مقدمة من مؤسسة Gaza sky Geeks، التي تقدمت بالدعم لهذه المبادرة في محاولة منها لتمكين الشباب الفلسطيني من سوق العمل المحلي.

من جانبه تحدث مصعب شربجي أحد القائمين على لقاء "لمة" عن أهداف هذا التجمع في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الشباب والشابات لا سيما المساهمة في توفير فرص عمل من خلال نشر أعمال المصممين وتشبيكهم مع القطاع الخاص من خلال الورشات والتحديات التي يتم تنفيذها بشكل دوري، لا سيما أن المنتفعين من حضور اللقاءات يكتسبون خبرة عملية بوجود الخبراء المتطوعين في تدريبهم وصقل موهبتهم بخبرات عملية مكتسبة من سوق العمل.

يذكر أن لمة يتم تنفيذها في نابلس ورام الله والخليل في محاولة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بكافة المحافظات الفلسطينية مع وضع خطة استراتيجية لتصبح "لمة" أكبر تجمع شبابي يشمل جميع قطاعات الإنتاج الفني من تصميم وتصوير وإخراج دعائي وكافة التخصصات المتداخلة في عملية الإنتاج الفني والدعائي للنهوض في مستوى الإنتاج الفلسطيني بوجود مجموعة كبيرة من الشباب الموهوب في هذا القطاع.