نقابة الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر تعلن التصعيد النقابي

وطن: جددت نقابة الإسعاف والطوارئ فعاليتها الاحتجاجية، عقب لجوء إدارة جمعية الهلال الأحمر على اتخاذ "قرارات تعسفية" بحق الموظفين، وفق بيان صادر عن النقابة وصل وطن.

وقررت النقابة تنظيم اعتصام مفتوح للعاملين في الهلال الأحمر وعائلاتهم في مقر الجمعية، بمدينة البيرة، الثلاثاء القادم، إلى جانب التزام ضباط الإسعاف بالإضراب عن الطعام.

وحملت النقابة، جمعية الهلال الأحمر المسؤولية عما آلت إليه الأمور بسبب "عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة".

وأشارت النقابة، إلى أن مجلسها سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة أخر المستجدات.

فيما يلي نص البيان: