في بيان داعم لنقابة المحامين.. قضاة في العليا يدعون عبر وطن لإشراك كافة أركان العدالة بتعديل القوانين

وطن: أصدر قضاة في المحكمة العليا/النقض الفلسطينية، بيان داعم لمطالب نقابة المحامين بضرورة إشراك كافة أركان العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون بتعديل القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.

وفي بيان وقعه كل من القضاة (عبد الله غزلان، وعدنان الشعيبي، ومحمد الحاج ياسين، وفواز إبراهيم عطية)، قالوا فيه "إن كان هناك ضرورة تدعو إلى التعديل، لا بد وفي ظل غياب المجلس التشريعي، أن يتم ذلك من خلال مشاركة واسعة من كافة أقطاب العدالة، قضاة ومحامون وأعضاء نيابة، ومؤسسات المجتمع المدني، واساتذة قانون في الجامعات الفلسطينية وغيرهم من ذوي الاختصاص، منعا للإرباك ونفعا للصالح العام الوطني والمجتمعي والمهني، ليصار لحالة من الاستقرار العام، وحفظا للسلم الأهلي، بعيدا عن المتربصين لأخذ القانون بيدهم عنوة واستقواء، بمعزل عن القضاء الطبيعي".

وأضاف البيان: من موقع المسؤولية والحرص على الإصلاح الذي لا يتأتى من خلال تعديل أو تغيير القوانين، ما لم تكن تلك النصوص منسجمة وأحكام الدستور، غير قابلة للالتفاف عليها لإثبات دستوريتها، وفق مشيئة من صاغها وأعدها، وقبل ذلك وفوقه بعده، هل القوانين محل التعديل او التغيير غدت عديمة الجدوى فاقدة الثمار حتى يصار إلى تعديلها أو تغييرها؟

واعتبر القضاة في بيانهم: اصدار القرارات بقوانين ومن ثم تجميدها، مؤشر واضح على وجود خلل يلزمها، علما ان التجميد لا أساس له تشريعيا وقانونيا وقضاء وفقها، بل هي ظاهرة غير مسبوقة.

ويأتي البيان في ظل خوض نقابة المحامين إضرابا عن العمل، ودعوتهم للهيئة العامة في النقابة للاجتماع لنقل سجل المحامين من المزاولين إلى غير المزاولين في خطوة غير مسبوقة في العالم، احتجاجا على تعديل القرارات بقوانين المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ.

فيما يلي نسخة عن البيان الذي وصل وطن: