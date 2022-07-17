بنك الإسكان - فلسطين يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير لشهر حزيران 2022

وطن: أعلن بنك الإسكان في فلسطين عن نتائج السحب على " الجوائز النصف سنوية " لجوائز حسابات التوفير 2022 الحالي، والتي تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيها 250,000 شيقل لرابح واحد بحيث فاز بها السيد علي راشد احمد أبو صلاح من فرع جنين، وجوائز أسبوعية قيمة كل منها 10,000 شيقل فازت بها في الأسبوع الأول ابتهاج ابراهيم محمد مرعب من فرع حلحول، وفي الأسبوع الثاني عصام عبد الرحمن محمد عوض من فرع رام الله، وفي الأسبوع الثالث حسن عثمان مصطفى أبو كلوسه من فرع خان يونس، إضافة الى 10 فائزين بجوائز ترضية قيمة كل منها 5,000 شيقل في مختلف المحافظات.

وتأتي حملات جوائز حسابات التوفير الشهرية التي يطلقها بنك الاسكان حرصاً على التواصل المستمر مع عملائه والذين قاموا باختياره ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم. كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين وذلك بالرغم من الظروف المالية والصحية الصعبة والتباطؤ الاقتصادي عالميا ومحليا، حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار وزيادة ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرص كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.

ويذكر بهذه المناسبة بـأن مجموع الجـوائز النقـدية التي يقدمها بنك الاسـكـان في فلسطين لحسابات التوفير للعام 2022 تصل الى 2,320,000 شيقل ولعدد 56 فائز، علما بأن الحملة تقوم على تقديم 100,000 شيقل شهريا لفائز واحد، وتزيد قيمة الجائزة في شهر حزيران لتصل الى 250,000 شيقل لفائز واحد، والجائزة الكبرى في نهاية العام بمبلغ مليون شيقل لفائز واحد.

كما يقدم البنك خلال الحملة جوائز أسبوعية بقيمة 10,000 شيقل أسبوعيا لفائز واحد ، إضافة الى توزيع 50,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر حزيران بواقع 5,000 شيقل لكل فائز وكذلك 50,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر كانون أول بواقع 5,000 شيقل لكل فائز.

وخلال هذه الحملة والتي ستستمر حتى نهاية العام، سيقوم بنك الإسكان بالإعلان عبر الوسائل الإعلانية المختلفة وموقعه الإلكتروني ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الفائزين بجوائزه المميزة.

ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في هذه الحملة، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل ISKAN Mobile أو إسكان اون لاين.