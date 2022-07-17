حزب الله: سترون بأسنا في الأيام المقبلة

وطن: قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" اللبنانية، النائب محمد رعد، إنّنا "لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها ومتهيّئون لها"، مضيفاً: "سترون بأسنا في الأيام المقبلة حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان".

وشدّد رعد القيادي في حزب الله، خلال حفل في بلدة عدشيت الجنوبية، على عدم التنازل "عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا، نحن الذين نقرّر ذلك ونقف إلى جانب كلّ مخلص في هذه الدولة، من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كلّ الطوائف وكل المناطق، حتى الذين لا يقدّرون الأمور ولا يحسنون فهم الأوضاع".

وقال إنّ "الغاز في منطقتنا الاقتصادية الخاصة هو حق لنا، ونحن أولى من كلّ العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا".

وأضاف: "عندما نشير إلى خيار حرب تتيح لنا أن نعيش بكرامة وألا نمتهن التزلف ولا التسوّل من الآخرين ولا طلب الأعطيات منهم، إنما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون".