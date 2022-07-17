انتقال الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد

وطن: توصل أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد لاتفاق بشأن صفقة انتقال المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى صفوف الفريق الإنكليزي، حيث ستبلغ قيمة صفقة المدافع الأرجنتين قرابة 64 مليون يورو منها 10 ملايين يورو على شكل متغيرات.

وأظهر صاحب الـ24 عاماً تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة الأمر الذي جعله أحد لاعبي منتخب الأرجنتين الأول.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه في خط الوسط أيضاً وسط أنباء عن قرب اتفاقه مع الهولندي دي يونغ لاعب برشلونة.

المصدر: beinsports