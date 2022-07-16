برشلونة يعلن تعاقده مع ليفاندوفسكي رسميًا

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً السبت ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد توصله لاتفاق نهائي مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه: "تم الاتفاق بين برشلونة وبايرن ميونيخ على صفقة ليفاندوفسكي، وأضاف: "إتمام الصفقة يعتمد على اجتياز اللاعب للفحص الطبي، وتوقيع العقود".

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة الأميركية الأحد للانضمام لمعسكر برشلونة هناك، وإجراء الفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود ليكمل انتقاله بشكل رسمي.

ولم يكشف نادي برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية، وإسبانية قدرتها بنحو 45 مليون "يورو"، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

ومن الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة انتقال حر عام 2014، ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفًا، وصنع 72.