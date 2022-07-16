القادة العرب يؤكدون في قمة جدة على ضرورة ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

وطن: أكد القادة العرب المشاركون في قمة جدة للأمن والتنمية، للرئيس الامريكي جو بايدن على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وشارك في القمة التي عقدت في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة.

وأكد القادة المشاركون في القمة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق.

كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته.

المصدر: (سكاي نيوز)