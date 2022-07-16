إيران تفرض عقوبات على 61 أميركيا

وطن: فرضت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عقوبات على 61 أميركيا، منهم وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، لدعمهم جماعة إيرانية معارضة، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات استمرت شهورا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلى طريق مسدود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسؤولين أميركيين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، من بينهم محامي الرئيس السابق، دونالد ترامب، رودي جولياني، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون.

وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأميركيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.

وهناك تقارير عن مشاركة جولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة "مجاهدي خلق" وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، فرضت إيران عقوبات على 51 أميركيا، وأدرجت 24 أميركيا آخرين في القائمة السوداء في نيسان/ أبريل، في تحركاتها الأخيرة ردا على العقوبات.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في فيينا، واستمرت في قطر في حزيران/ يونيو، إلا أن المفاوضات متعثرة بين الأطراف المعنية منذ شهور.

المصدر: عرب 48