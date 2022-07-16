اتحاد نقابات عمال فلسطين يساند أهالي مسافر يطا

وطن: نفذت كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالشراكة مع إقليم يطا، مسيرة داعمة لأهالي مسافر يطا الذي يعانون بسبب محاولات التهجير المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن دور الاتحاد لا يقتصر على العمل النقابي المطلبي، وإنما يعد العمل النضالي والوطني جزء لا يتجزأ من سياسته واستراتيجيته.

وبين أن الاتحاد حشد اليوم كل الكوادر المتمثلة بالفروع والموزعة على كل محافظات الوطن بما فيها القدس لمساندة أهالي مسافر يطا أمام ما يتعرضون له من مآسي مستمرة وانتهاكات خطيرة أهمها محاولات تهجيرهم من أراضيهم.

وشدد سعد على أن العديد من الاتحادات والنقابات الدولية تدعم القضية الفلسطينية وتستنكر ما تقوم قوات الاحتلال وتضغط على حكوماتها باستمرار لاتخاذ موقف صارم أمام هذه الاعتداءات الخطيرة.