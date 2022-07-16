العاهل الأردني والرئيس الأميركي يؤكدان التزامهما بحل الدولتين

وطن: أكد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

وشدد بيان مشترك عقب لقاء الرئيس الأميركي والعاهل الأردني على هامش قمة جدة، اليوم السبت، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس، وشدد الرئيس بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، وثمن الملك عبد الله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".