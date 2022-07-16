موجة حر تجتاح أوروبا وتؤجج حرائق الغابات

وطن: أجلت السلطات في دول أوروبية المزيد من السكان عن منازلهم مع نشوب حرائق غابات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وأصدرت تحذيرات صحية من موجة حارة في الأيام المقبلة.

وتكافح فرق إطفاء تضم أكثر من 1000 فرد ومدعومة بطائرات تقذف المياه منذ يوم الثلاثاء الماضي، للسيطرة على الحرائق في جنوب غرب فرنسا التي أججتها الحرارة الشديدة والظروف المهيئة لنشوب الحرائق والرياح القوية.

وتراجعت درجات الحرارة بشكل طفيف في البرتغال، إلا أنه من المتوقع أن تفوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق، حيث وضعت السلطات 5 مناطق تحت التحذير من الدرجة الحمراء ويكافح أكثر من ألف رجل إطفاء ما يصل إلى 17 حريقاً في الغابات.

وفي إسبانيا، قالت وزارة البيئة إنها تساعد في مكافحة 17 حريقاً في الغابات في أنحاء البلاد.

كما تسببت أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد عن 70 عاماً في انخفاض حاد بمنسوب مياه نهر "بو" الأطول في إيطاليا. كما أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ على طول النهر الذي يدعم نحو ثلث الإنتاج الزراعي فيها بعد أن شهدت أشد درجات حرارة في تموز منذ عام 1800 ومع توقع ارتفاع أكثر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

بدورها، أصدرت هيئة الأرصاد البريطانية، أول تحذير من الدرجة الحمراء من "الحرارة بالغة الارتفاع" لأجزاء من إنجلترا ليومي الاثنين والثلاثاء.