"حزب الشعب" يجدد رفضه لنتائج جولة "بايدن" ويدعو للمباشرة بتنفيذ قرارات المركزي

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المباشرة فوراَ في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، خاصة بعد ان أكدت زيارة "بايدن" رفض الولايات المتحدة ممارسة أي ضغط فعلي على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل واستبدلت ذلك بتكريس المنهج الاسرائيلي القائم على فرض التسهيلات والسلام الاقتصادي وفقا لـ"صفقة القرن" بديلاَ عن إنهاء الاحتلال.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت ووصل وطن، ان الولايات المتحدة عائق حقيقي أمام تحقيق حقوق شعبنا في التحرر والاستقلال، وان القوى الفلسطينية كافة مدعوة لمواجهة المخاطر المتزايدة على القضية الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال والدعم الامريكي المتواصل له.

وقال حزب الشعب الفلسطيني ان تجاهل الإدارة الأمريكية لجوهر الموقف الفلسطيني القائم على التمسك بحقوق شعبنا، يزيد الحاجة لبناء الوحدة الداخلية لمواجهة ذلك من كافة القوى والأطر والتجمعات الشعبية في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني كافة.