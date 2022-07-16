انطلاق قمة جدة للأمن بمشاركة عربية وأمريكية والسعودية ترفع انتاجها النفطي لـ 13 مليون برميل يوميا

وطن: انطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وأكد قادة الدول المشاركة أهمية تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكة الاستراتيجية ومواجهة مختلف التحديات، فيما اعلنت السعودية عن زيادة انتاجها من النفط الى 13 مليون برميل يوميا (علما ان انتاجها اليومي كان يقدر بنحو 10 ملايين برميل).

وعبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، عن أمله في أن تؤسس قمة "جدة للأمن والتنمية" لـ"عهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة".

وقال: "نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

وأضاف: "التحديات الكبرى التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الجيوساسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي".

وكشف بن سلمان عن قرار السعودية زيادة انتاجها النفطي وقال: "قررنا زيادة إنتاجنا من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن تكون لدى المملكة أي قدرة إضافية على زيادة الإنتاج".

وأردف قائلا: "ندعو إيران، باعتبارها دولة جارة تربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية، من خلال الالتزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها".

من جهته، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل عملها "في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة"، مضيفا "نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة وتحقيق نتائج أفضل وترسيخ شراكات جديدة".

وتابع: "لن نسمح بتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.. ونسعى لتخفيف التوترات كما يجري الآن في اليمن الذي يعيش هدنة للأسبوع الخامس عشر على التوالي".

وقال بايدن: "ندعم تعزيز التحالفات مع الدول التي تحترم القانون الدولي"، موضحا "دعم القانون الدولي لا يعني أننا مطالبون بأن نتفق على كل القضايا بل على المبادئ الجوهرية".

أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فأبرز، في كلمته، أن "السبيل الوحيد للتقدم هو العمل في إطار شراكات قوية".

وأضاف: "نواجه تحديات متعددة من خلال جائحة كورونا وانعكاسات أزمة أوكرانيا والصراعات الإقليمية"، مشيرا إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل لعب دوره في التصدي لأزمة اللجوء في المنطقة".

كما شدد على أن "لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام دولة فلسطينية".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "يتعين على دولنا ومنطقتنا أن تسهم في إيجاد حلول للقضايا الشائكة التي تواجهنا وتواجه العالم".

وأردف قائلا: "لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة"، مضيفا "ولا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة".

وتابع: "إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة".

وقال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال انطلاق القمة: "هذه القمة تعتبر فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الإستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "الحفاظ على الأمن الإقليمي يستدعي العمل المشترك نحو الازدهار".

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه "يجب إيجاد حل للقضية الفلسطينية بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

من جهته، قال أمير قطر، تمم بن حمد في بداية القمة: اجتماع اليوم ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية..لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات".

وأردف: "احتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي".

في كلمته بقمة جدة، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي: "نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين دول المنطقة"، مشددا على أن "التحديات في المنطقة تستدعي التعاون بين الدول".

وأردف: "العراق له دور أساسي في الانتصار على داعش الإرهابي"، مؤكدا أن "العراق يسعى إلى تعزيز لغة الحوار في المنطقة".

وقال ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببداية هذه القمة: "نؤكد على أهمية تعزيز الشراكة الخليجية الأمريكية".

وأكمل: نتطلع لتطور التعاون الخليجي الأميركي على الأصعدة كافة".

(المصدر- سكاي نيوز+ RT)