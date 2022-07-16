إصابة 6 عمال إثر اعتداء الاحتلال عليهم ومطاردتهم في مسافر يطا

وطن: أصيب 6 عمال،جراء اطلاق جنود الاحتلال الرصاص نحوهم ومطاردتهم، ما ادى انقلاب مركبتهم عقب مطاردتهم في منطقة المجاز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إلى أن 6 عمال أصيبوا خلال مطاردة الاحتلال لمركبتهم، ما أدى الى انقلابها، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى الى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين الى إحدى المستشفيات.

(المصدر- وفا)