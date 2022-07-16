الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة

وطن: أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم السبت، النار وقنابل الغاز باتجاه الصيادين جنوب قطاع غزة، كما واستهدفت قوات الاحتلال المنتشرة قرب السياج الفاصل المزارعين شرق خان يونس بعمليات اطلاق نار مماثلة.

وقالت مصادر محلية، إن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوبا أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة باتجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح وأجبرت الصيادين عنوة على الانسحاب ومغادرة البحر.

كما واطلقت قوات الاحتلال الــنار صوب الأراضي الزراعية في منطقة "السناطي" شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.