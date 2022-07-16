الأسيران ريان وعواودة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

وطن: يواصل الاسيران رائد ريان، وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، في ظل تفاقم اوضاعهما الصحية الخطيرة والضغوط التي يتعرضان لها من قبل الاحتلال في محاولة لكسر اضرابهما كما ذكر نادي الاسير الفلسطيني، علما انهما يقبعان في سجن الرملة.

ويواصل الاسير ريان (28 عاما) وهو من بلدة بيت دقو بالقدس اضرابه عن الطعام منذ 101 يوم، فيما كان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل استأنف إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا لوعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بها، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

يذكر ان الاسير رائد ريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه سبق وامضى نحو 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

اما المعتقل عواودة فهو معتقل منذ 27/12/2021، وكان الاحتلال أصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لستة شهور، تم تجديده للمرة الثانية لأربعة شهور، علما انه أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.