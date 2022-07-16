اطلاق صاروخين نحو عسقلان والاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة

وطن: اطلق صاروخان باتجاه عسقلان فجر اليوم السبت، فيما قصفت طائرات الحربية عقب ذلك موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

ودوّت صافرات الإنذار في ضواحي مدينة عسقلان و"غلاف غزة"، في أعقاب اعتراض صاروخ، أطلق من قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية فيما سقط صاروخ اخر اطلق من القطاع في منطقة مفتوحة وفقا لناطق باسم جيش الاحتلال.

وفجر اليوم قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صوارخ موقعين للمقاومة (في منطقة الشيخ عجلين والاخر في منطقة النصيرات) ما تسبب باضرار مادية واندلاع حريق في احد الموقعين تمت السيطرة عليه على الفور.

واعتبرت حركة حماس، القصف الاسرائيلي بأنه يأتي في إطار جرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكل أدوات الإرهاب والدعم الأميركي ان يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة.