المحكمة الرياضية ترفض الطعون الروسية ضد "فيفا" و"يويفا"

وطن: رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الجمعة، طعون الاتحاد الروسي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، والدولي "فيفا"، باستبعاد المنتخبات، والأندية الروسية من البطولات.

وتم أيضًا رفض طعون أندية تسيسكا موسكو، ودينامو موسكو، وزينيت بطرسبورج، وسوتشي، التي كان من المقرر أن تشارك في البطولات الأوروبية بالموسم الجديد 2022-2023.

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي، قررا في شهر فبراير الماضي حرمان كافة الفرق الروسية (على مستوى الأندية، والمنتخبات) من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار "الفيفا" الذي حرم روسيا من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وفي الثاني من مايو المنصرم علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، روسيا من المشاركة في جميع بطولاته بموسم 2022/23.

وبالتالي، فإن المنتخب الروسي للرجال لن يتمكن من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، ولن يذهب المنتخب الروسي للسيدات لبطولة أوروبا في إنجلترا، ولن تلعب الأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.