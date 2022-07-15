أنشيلوتي يعلن نهاية "الميركاتو" الصيفي في ريال مدريد

وطن: أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد رضاه عن التشكيلة الحالية لبطل الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستبعدًا إجراء المزيد من التعاقدات هذا الصيف.

وسبق للريال أن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديجر من دون مقابل بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو في صفقة قدرت بـ 80 مليون "يورو".

ويبدو أن هذين التعاقدين كافيان بالنسبة لأنشيلوتي وفق ما أفاد خلال مؤتمر صحفي تحضيرًا لسفر الفريق إلى الولايات المتحدة من أجل خوض جولة ودية، تجمعه بغريمه المحلي برشلونة، وكلوب أميركا المكسيكي، ويوفنتوس الإيطالي.

ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس بحاجة إلى مزيد من اللاعبين، رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي مارسيلو، والويلزي جاريث بيل، وإيسكو، قائلاً: "لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى".

وتابع: "لن نتعاقد مع أحد، نحن في وضع جيد حيث نحن الآن".

وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازار في مركز المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيما بحاجة إلى الراحة، مضيفًا: "نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز، بنزيما هو الخيار الأول، لكن يجب الإدراك بأنه سيكون موسماً غريباً، ومختلفاً مع إقامة كأس العالم (قطر 2022 في نهاية العام) في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى (لإراحة بنزيما)".

ويبدأ الريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل يوم 24 يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيجاس، قبل لقاء كلوب أميركا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس بـ 31 منه في لوس أنجلوس.

ورغم أن المباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، أقر أنشيلوتي أن "الأمور لا تكون ودية أبدًا في مواجهة برشلونة: "أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد أيضًا، سنسعى كلانا للفوز بالمباراة، وتقديم عرض جميل، كما الحال دائماً في المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة".