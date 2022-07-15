جركة حماس: تجاهل بايدن لحقوق الشعب الفلسطيني، يؤكد على بؤس الرهان على المواقف الدولية

وطن:

قال أ. جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية لحركة حماس ان تجاهل بايدن لحقوق الشعب الفلسطيني، وتناولها بشكل هامشي، وتأييده المطلق للاحتلال الصهيوني، تأكيد واضح على بؤس الرهان على المواقف الدولية،موضحا "أن لا حل أمام جماهير شعبنا إلا استعادة زمام المبادرة، وتفجير ثورتها الشعبية الشاملة"

واضاف إن إخفاق الزيارة في اتخاذ أية خطوات عملية تقلل من إجرام الاحتلال وعدوانه يجدد التأكيد على فشل سياسة السلطة، وإخفاقها الواضح، وسعيها خلف سراب وأوهام، وأنها لم تجنِ من سياسة التنسيق الأمني البغيض إلا الخسارة والضياع.

وشدد إن نتائج الزيارة تُثبت مجددا أنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة إلا التوافق على برنامج وطني مقاوم، ينصهر فيه الكل الفلسطيني، وصولا إلى طرد الاحتلال، وتحرير أرضنا.