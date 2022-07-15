الشرطة تضبط 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في بيت لحم

وطن: ضبطت الشرطة، مساء اليوم الجمعة، 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في بلدة زعترة جنوب بيت لحم .

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات للشرطة بالاشتباه بقيام أشخاص بزراعة أشتال الماريجوانا في بلدة زعترة جنوب بيت لحم، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة للمكان، وضبطت 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة، ويتراوح طولها من 15-40 سم وتم التحرز عليها .

وأضافت أن الشرطة تقوم لغاية اللحظة بإجراءات البحث والتحري حول الأشخاص الذين كانوا يقومون بالإعتناء بهده الأشتال لتقديمهم للعدالة .

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة التواصل مع الجهات المختصة أو الاتصال على الرقم (100) في حال الاشتباه بأي شخص يقوم بزراعة هذه الآفة التي تدمر المجتمع.