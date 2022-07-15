مستوطنون يستفزون عرب المليحات بالرعي وسط مساكنهم

وطن: قام مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، برعي مواشيهم واغنامهم وسط مساكن المواطنين في منطقة عرب المليحات شمال غرب اريحا.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات لوطن، بأن رعاة المستوطنين قاموا مساء هذا اليوم بممارسات استفزازية تمثلت في رعي اغنامهم وسط مضارب المواطنين ترافقهم أيضا سيارات يوجد بداخلها مستوطنين مسلحين، في سعي واضح لدفع السكان إلى الرحيل، وفي محاولة منهم لخلق مشاكل مع المواطنين في تلك المنطقة.

واستدرك مليحات قائلا بأن منطقة عرب المليحات تشهد صراعا مريرا حول الأرض، وتتعرض لخطة إخلاء مبرمجة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث يهاجم المستوطنون السكان هناك كل ليلة ، ويقومون بأعمال سرقة ومحاولات حرق، وقد تم تشكيل لجان حراسة دورية في تلك المنطقة من أجل حماية المواطنين هناك .

واضاف بأن التجمعات البدوية في جميع أنحاء الضفة الغربية تتعرض لهجوم شرس وممنهج وتواجه تطهير عرقي و"ابارتهايد" لم تشهده المنطقة من قبل.