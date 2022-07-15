الصالحي: ما شهدناه اليوم في بيت لحم، انحدار غير مسبوق في التعامل مع القضية الفلسطينية

وطن: قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، ان ما شهدناه اليوم في مدينة بيت لحم، هو انحدار غير مسبوق في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكد الصالحي في تصريح صحفي، يقول: الأن أصبحت قضيتنا الوطنية في مهب الريح، ونطالب كل القوى الحية في شعبنا المناضل، بضرورة التداعي من أجل إنقاذ الموقف والخروج من هذه الحالة الراهنة التي يعيشها شعبنا ومواجهة التحديات الخطيرة الماثلة أمامه.