بايدن يزور كنيسة المهد في ختام زيارته الرسمية لفلسطين

وطن: اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته الرسمية لفلسطين، اليوم الجمعة، بزيارة كنيسة المهد في بيت لحم.

وفور وصول موكب الرئيس الأميركي إلى بلاط كنيسة المهد، كان في استقباله محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية المدينة حنا حنانيا، والوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في بيت لحم المتروبوليت فنيذكتوس، وعدد من الكهنة والرهبان، وقادة الأجهزة الأمنية.

ورافقت وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة الرئيس بايدن في جولة داخل الكنيسة، حيث كان في استقباله بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون ونائبه الأب إبراهيم فلتس، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس نورهان مانوغيان.

كما زار بايدن كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد، حيث أدت جوقة أطفال من مدرسة تراسنطا مجموعة من التراتيل الدينية. وأدى الرئيس الأميركي صلاة خاصة داخل الكنيسة، قبل المغادرة.