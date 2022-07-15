الاحتلال يجدد منع السفر بحق المرابطة هنادي حلواني

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منع السفر بحق المرابطة المقدسية هنادي حلواني.

وقالت المرابطة حلواني إن المحامي أبلغها اليوم أنه تسلّم قراراً بالنيابة عنها بتجديد منع السفر لمدة شهر قابل للتمديد.

وأشارت حلواني إلى أنه في العادة لا يسلم قرار تجديد منع السفر إلا بعد انتهاء القرار السابق، وما زال للقرار الحالي ما يقارب الأسبوع لانتهائه.

وأضافت أن الاحتلال ومخابراته يعلمون بقيامها بتجهيزات للاحتفال بتخرجها وتخرج أبنائها، ويتعمّدون اختيار الأوقات لتنغيص فرحتهم.