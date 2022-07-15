8 إصابات برصاص الاحتلال خلال المواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني الملف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا ومقدراتهم.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 5 مواطنين بالرصاص "المطاطي"، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.