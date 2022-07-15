إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ، بأن مواطنين اثنين أصيبا بقنابل غاز بشكل مباشر في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا، كما أصيب 17 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واثنان نتيجة الوقوع، عولجوا جميعا ميدانيا.

وأضاف جبريل بأن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد أن قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.

المصدر: (وفا)