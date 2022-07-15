عقب اجتماعهما.. الرئيس عباس وبايدن يؤكدان على حل الدولتين

وطن:قال الرئيس محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن عقب لقائهما في بيت لحم اليوم، أكدنا للرئيس بايدن أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف الرئيس عباس بان مفتاح السلام والامن بالمنطقة يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، وانه آن الاون بعد 74 عاما من الاحتلال ان ينتهي هذا الاحتلال.

ودعا الرئيس عباس بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ورفع منظمة التحرير من قائمة "الإرهاب"، مؤكدا أنه لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية. وطالب بمحاسبة قتلة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

من جانبه قال الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي المشترك بأنه "ملتزم" بهدف تحقيق حل الدولتين، الذي "يشمل وجود دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة ومتّصلة جغرافيا".

واكد على التزامه كرئيس للولايات المتحدة بهدف تحقيق حل الدولتين. وقد يبدو حل الدولتين بعيد المنال بسبب القيود التي تقرض على الفلسطينيين

واعلن بايدن خلال المؤتمر عن توفير 200 مليون دولار للاونروا لمواصلة دورها.

وفي السياق ذكرت مصادر رسمية أميركية، أن "بايدن واضح بشأن رؤيته لحل الدولتين، وعندما يكون الجانبان مستعدان للتفاوض سيعمل على جمعهما".

هذا واقتصر المؤتمر الصحافي على كلمتين القاهما الرئيس عباس ونظيره الاميركي، حيث منع توجيه اي اسئلة من الصحافيين والصحافيات للرئيسين وغادرا قاعة المؤتمر فور انهائهما كلمتيهما، علما ان الرئيس الاميركي توجه من هناك الى كنيسة المهد في زيارة خاصة للكنيسة.