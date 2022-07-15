الجيش الروسي يعلن القضاء على 200 "نازي" أوكراني و 50 مرتزقا أجنبيا في خاركوف

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الجيش الروسي قضى على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة "كراكن" للقوميين النازيين الأوكرانيين وبينهم 50 مرتزقا أجنبيا في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إنه "نتيجة ضربات عالية الدقة استهدفت نقاط تمركز مؤقتة للواء المدفعية 40 وتنظيم "كراكن" القومي في مدينة خاركوف، تمت تصفية نحو مائتي قومي، من بينهم حوالي 50 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 19 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت أيضا بضربات دقيقة على ما يصل إلى 300 قومي من تنظيم "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 30 قطعة من المعدات العسكرية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ودمرت القوات الجوية الروسية خلال يوم خمسة مواقع قيادة ومراكز اتصال، بما فيها تلك التابعة للواء 10 هجوم جوي واللواء 1 دبابات في الجيش الأوكراني.

وأسقطت المقاتلات الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ- 29" في أجواء دونيتسك خلال يوم، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" في نيكولايف، بالإضافة إلى تسع طائرات بدون طيار في خاركوف وخيرسون وجمهورية لوغانسك.

ودمرت القوات الروسية فصيلتين من راجمات صواريخ أوكرانية، وفصيلتين من مدافع هاوتزر من طراز "غياتسينت-بي" في مواقع إطلاق النار في دونيتسك.

وعلق كوناشينكوف على استهداف مبنى نادي الضباط في مدينة فينيتسا بصواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر، أمس الخميس.

وأوضح أن لحظة الضربة، عقد في هذا المرفق العسكري اجتماع بين قيادة القوات الجوية الأوكرانية وممثلي موردي الأسلحة الأجانب بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تنظيم إصلاح طائرات حربية أوكرانية.

وأكد المتحدث أنه نتيجة الضربة، تم القضاء على المشاركين في الاجتماع.