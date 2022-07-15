التغيرات المناخية في أعنف صورها... وقمة المناخ العالميه القادمة!!



بقلم: د.عقل أبو قرع



من تابع الانباء وشاهد المناظر خلال الايام القليلة الماضية، يرى وبشكل حاد اثار التداعيات البيئية ومن ثم التغيرات المناخية التي احدثها البشر على بني البشر، فمع درجات حرارة فوق الاربعين في دول اوروبية مثل بريطانيا واسبانيا وايطاليا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، ومع الحرائق الضخمة التي تلتهم البرتغال، ومع الجفاف الذي يعصف بدول اوروبا وبالتالي يهدد الانتاج والامن الغذائي لعشرات الملايين من بني البشر، ومع الفيضانات التي غمرت مدن بأكملها في الباكستان خلال الايام القليلة الماضية، ومع شح المياه التي تعاني منه دول عديدة في العالم، ومع شبح المجاعة القادم الذي سوف يكتوي به الملايين من الناس ومع بلوغ تلوث الهواء أقسى صوره في دولة مثل البرازيل، ومع تصاعد وتيرة ذوبان الجليد في القطبين وبالتالي مواصلة ارتفاع مستوى مياه المحيطات والبحار، فبدون شك نشهد اثار التغيرات المناخية في أقسى صورها على الاقل في الوقت الحاضر.

وتعصف هذه التغيرات المناخية العنيفة بنا، في ظل التحضير والنداءات والمناشدات والتهليل لقمة المناخ العالمية الدورية السنوية، والتي سوف تنعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي في العادة يشارك فيها ممثلي حوالي 200 دوله، ومن بينهم عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والخبراء والباحثين، والتي سوف تستمر في المناقشات وعرض نتائج الابحاث لعدة ايام، ويتم التركيز خلال هذه القمه على عرض الأدلة والبيانات ونتائج الابحاث التي قام ويقوم بها المختصين والباحثين، سواء أكانوا يتبعون مراكز ابحاث مستقله أو هيئات أكاديمية، أو حكومات أو هيئات دوليه ومنها ما يتبع منظمة الامم المتحدة، بتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

وسوف تنعقد هذه القمة في ظل الصورة القاتمة التي وصلت اليها الارض وما تحويه من نظام بيئي، بسبب تعمق وتفاقم وتواصل النشاطات البشرية التي ما زالت تساهم في التلوث بأنواعه، وبالأخص تلوث الهواء، ومن ثم الاحتباس الحراري وتشكل ما بات يعرف ب غازات الدفيئة، وانعكاسات ذلك من خلال ارتفاع درجة حرارة الارض الكبير والمستدام خلال السنوات الماضية، وتضاؤل كمية الامطار، وتشكل الامطار الحامضية، والتصحر أي عدم القدرة على زراعة التربة أو المحاصيل أو الجفاف وتهديد التنوع الحيوي، وتفشي الآفات المختلفة ومنها الجديدة وبالتالي انتشار الامراض المعدية، وتداعي الامن الغذائي، وتلوث المياه، وذوبان الجليد والفيضانات وما يمكن أن يجر ذلك من كوارث لم يعتدها نظامنا البيئي من قبل.

وقبل اسابيع، انتهت اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في المانيا، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا، وهذه الدول تملك مجتمعه أكثر من 40% من مجمل الناتج الاقتصادي الاجمالي في العالم، أي أنها تملك اقتصاديات قويه ذات أذرع صناعيه ضخمه ومتشعبه، وبالتالي تساهم بشكل كبير في بث غازات التلوث المتعددة الى طبقات الجو وما الى ذلك من تداعيات بيئية ومناخيه، وبالتالي لا عجب أن احد المواضيع الرئيسية التي ناقشتها القمه كان التغيرات المناخية التي حدثت وتحدث في العالم بسبب نشاطات البشر وسبل الحد منها.

وبغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بمحاربة التلوث التي تساهم به بشكل كبير هذه الدول، هذا بالإضافة الى دول صناعية اخرى مثل الصين والهند والبرازيل وغيرهما، وبغض النظر عن الاليه التي تم وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الاثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل ما في احداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والاثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل، وهنا نشأ مصطلح ما بات يعرف " العدالة المناخية" أو بالأحرىعدم وجود أو غياب عدالة مناخيه في العالم.

وهذا يعني بالتحديد الصورة القاتمة والظالمة التي باتت تحياها دول فقيره أو ضعيفة ولا تملك المصادر أو الامكانيات للتعامل معد تداعيات بيئية ومناخية وربما صحيه، بسبب النشاطات التي تقوم بها دول أخرى، حيث بتنا هذه الايام نلمس هذه التداعيات على أشكال مثل قلة الامطار وارتفاع حرارة الارض، وذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع منسوب المياه والفيضانات، والتصحر اي فقدان قدرة التربة على الزراعة والتلوث وانتشار بعض الامراض بسبب ظهور افات جديده وما الى ذلك، وما ينتج عن ذلك من التداعيات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، والتي تأتي افرازا أو نتاجا لغياب العدالة المناخية.

والعدالة المناخية أو البيئية غائبه منذ زمن، وربما بدون ظهور أثار ملموسه مثل ما نلحظ هذه الايام، ونحن نعرف أن قمة مجموعة السبع هذه، ليست الاولى

ولن تكون القمة الأخيرة أو الاجتماع الاخير الذي يناقش المناخ والنظام البيئ، حيث عقدت قبلها قمم عالميه ناقشت المناخ، وشارك فيها ممثلي معظم دول العالم، ومن بينهم عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات، وتم التركيز خلالها على عرض الأدلة والبيانات ونتائج الابحاث التي قام ويقوم بها المختصين والباحثين، سواء أكانوا يتبعون مراكز ابحاث مستقله أو هيئات أكاديمية، أو حكومات أو هيئات دوليه ومنها ما يتبع منظمة الامم المتحدة، بتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

وتحقيق العدالة المناخية تعني الحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، وهذا يعني الحد من النشاطات الاقتصادية، او الى التوجه نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، وهذا يعني او يؤثر على المال والفلوس والاستثمار والعمل والتشغيل، وهذا يعني بالضبط السياسة وتداخل المال مع السياسة، او تداخل وتأثير رجال المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا يعني مدى صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمم العالم وبالأخص قمم الدول الصناعية الغنية.

وحسب تقارير دولية بحثية، فان العالم سوف يخسر التربة الصالحة للزراعة، المتوفرة حاليا، خلال ال 60 عاما القادمة أو اقل، اذا استمر الوضع الحالي على ما هو علية، والذي يؤدي الى تداعي خصوبة التربة وبالتالي عدم امكانية زراعتها، والسبب الاساسي لذلك هو التغيرات المناخية التي يحدثها البشر، وبالأخص الدول الصناعية الكبرى والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة بث الغازات والملوثات الى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الارض والتربة، ومن زيادة التصحر، اي عدم القدرة على زراعة التربة بسبب ملوحتها او قلة الامطار.

ورغم انعقاد قمم المناخ العالمية بشكل سنوي وعلى اعلى المستويات ومع زخم اعلامي وسياسي واقتصادي هائل، ورغم الابحاث والوثائق والمعطيات الحديثة، الا أن هذه القمم فشلت حتى الان في ترجمة قراراتها أو تعهداتها المحددة بالأرقام الى واقع، بالحد من بث الغازات الى طبقات الجو، وبالأخص التقليل من استخدام مصادر الطاقة غير النظيفة من بترول وفحم وغاز، وما زال العالم يشهد اقبالا اكثر على هذه المصادر، وما زالت دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وجتوب افريفيا وغيرهما، تستهلك طاقة اكثر وبالتالي تبث المزيد من غازات التلوث الى الجو، متناسية التعهدات السنوية المتتالية التي قطعتها على نفسها بالحد من كمية هذه الغازات.

وحين الحديث عن الحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، فهذا يعني الحديث عن الحد من النشاطات الاقتصادية، او الى التوجه نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، وهذا يعني او يؤثر على المال والاستثمار والعمل والتشغيل، وهذا يعني بالضبط السياسة وتداخل اقطاب المال مع اقطاب السياسة، او تداخل وتأثير اصحاب المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا يعني مدى صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمم المناخ السابقة والقمة القادمة في مصر، وبالأخص من قبل الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان والهند وغيرهما، حيث يلعب المال الدور الريئسي في ايصال او بقاء السياسيين في الحكم والتحكم في القرارات.

والعدالة المناخية تنطبق كذلك علينا في فلسطين، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا قد نتأثر بما يقوم بة الآخرون في العالم، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والزيادة المرتفعة نسبيا في إعداد السكان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا وربما بدأنا نلمس اثاره في مجالات المياه والانتاج الغذائي والجفاف والتصحر وتراكم النفايات وفي المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة.