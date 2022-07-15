بايدن يصل بيت لحم في زيارة خاطفة يلتقي خلالها الرئيس عباس



وطن: وصل الرئيس الاميركي ظهر اليوم الجمعة الى مدينة بيت لحم، في زيارة خاطفة تستمر ساعتين فقط، سيلتقي خلالها الرئيس محمود عباس، كما سيزور كنيسة المهد.

واستقبل الرئيس محمود عباس ، الرئيس الاميركي لدى وصوله بيت لحم.

وبعد ان جرى استقبال بايدن في مراسم رسمية، توجه الرئيسان عباس وبايدن لاجتماع سيستغرق 50 دقيقة، ومن ثم سبتوجه بايدن لزيارة كنيسة المهد قبل ان يغادر الاراضي الفلسطينية متوجها الى السعودية انطلاقا من تل ابيب.

وتجمهرت اعداد من المتظاهرين الفلسطينيين على مقربة من اجتماع الرئيسين عباس وبايدن وذلك احتجاجا على الانحياز الاميركي للاحتلال، كما وكان تظاهر حشد من المواطنين الفلسطينين في مدينة القدس اليوم احتجاجا على زيارة بايدن وما تخللها من مواقف وخطط، وتجاهل للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الاميركي بايدن زار قبيل توجهه الى بيت لحم، مستشفى المطلع بالقدس وأعلن من هناك عن تقديم دعم قدره 100 مليون دولار للمشافي الفلسطينية بالقدس.

وارتدت الصحافيات والصحافيون الفلسطينيون الذين يقومون بتغطية زيارة الرئيس بايدن قمصانا تحمل صورة الزميلة شيرين ابو عاقلة، في اشارة رمزية منهم للمطالبة بالعدالة للشهيدة شيرين ابو عاقلة ولمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتلها.