البيت الأبيض: بايدن سيعلن عن مساعدات مالية للشعب الفلسطيني وتسهيلات تشمل فتح الجسر لـ 24 ساعة

وطن: أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيعلن خلال لقائه الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة عن مجموعة من التسهيلات والاجراءات المالية والفنيةلدعم الشعب الفلسطيني، خلال زيارته للاراضي الفلسطينية ولقائه بالرئيس محمود عباس.

وتشمل هذه التسهيلات الاعلان عن استعداد "إسرائيل" وموافقتها لاتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة وإمكانية سفر الفلسطينيين عبر جسر اللنبي، وفتح الجسر على مدار الساعة (24 ساعة في اليوم ، وطوال أيام الأسبوع) بحلول الثلاثين من أيلول المقبل.

وأوضح البيت الأبيض ان هذه التسهيلات والاجراءات تشمل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتكنولوجيا، وإطلاق الاتصال الرقمي 4G، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الحوار بين الطرفين لدعم السلام.

وقال ان الرئيس بايدن سيعلن عن تبرعات جديدة يبلغ مجموعها 316 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، هذا علاوة على أكثر من نصف مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني منذ أن أعادت إدارة بايدن التمويل للفلسطينيين.



تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للفلسطينيين

أوضح البيت الأبيض ان بايدن سيعلن خلال زيارته إلى مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس الشرقية ، عن مساهمة مالية تصل إلى 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي تقدم خدمات متخصصة بما في ذلك طب الأورام وغسيل الكلى والعناية المركزة لحديثي الولادة وخدمات الأمومة والعيون وخدمات الطوارئ المتخصصة.

تعزيز الاقتصاد الرقمي لتحسين النمو الاقتصادي الفلسطيني

وقال البيت الأبيض "لتعزيز الأعمال التجارية الفلسطينية وتحسين الاتصال للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التزمت إسرائيل بتسريع

التحول الذي طال انتظاره من 3G إلى 4G في الضفة الغربية ومن ثم 2G إلى 4G في غزة، حيث ستعمل الفرق الإسرائيلية والفلسطينية معا الفور لبدء الدراسات الاستقصائية التكنولوجية، بهدف إطلاق بنية تحتية متطورة للجيل الرابع بحلول نهاية عام 2023".

على تسهیل سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن

وفي هذا الصدد تابع البيت الأبيض "يؤيد الرئيس بايدن خلق تجربة فلسطينية أكثر استقلالية وكفاءة وموثوقية للسفر إلى الخارج، وسيعلن أن

"إسرائيل" مستعدة لاتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة وإمكانية الوصول إلى جسر اللنبي لصالح الفلسطينيين. حيث وافقت إسرائيل على فتح الجسر 24

ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بحلول 30 سبتمبر 2022.

وأضاف "ستقوم مجموعة عمل بتقييم العديد من الإجراءات بما في ذلك استخدام جوازات السفر البيومترية وستكمل تقييماتها في غضون الشهر

المقبل ومناقشة الاستنتاجات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، ستنظر مجموعة العمل في خطوات لتأسيس وجود للسلطة الفلسطينية على

جسر اللنبي مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية لإسرائيل".

دعم الخدمات الحرجة للاجئين الفلسطينيين

وأكد البيت الأبيض ان الرئيس بايدن سيعلن عن مبلغ 201 مليون دولار إضافي لدعم وكالة "الاونروا" لمواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئين

الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا، مما يرفع ذلك إجمالي المساعدة الأمريكية للأونروا خلال إدارة بايدن إلى أكثر من 618

مليون دولار.

وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأونروا لتقديم المساعدة الممكنة الأكثر فعالية وكفاءة ومواصلة تحسين عملياتها وتسليمها.



إعادة إطلاق المناقشات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية وتعزيز الخطوات لتحسين الحياة

وفي هذا الصدد قال البيت الأبيض "سيطلع الرئيس بايدن الرئيس محمود عباس على أن إسرائيل تنوي عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع

الفلسطينيين، علما ان اللجنة آخر مرة في عام 2009 وهي الكيان المفوض بموجب اتفاقيات أوسلو للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية

بالاجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة ، بما في ذلك مياه الصرف الصحى والطاقة النظيفة وغيرها من الاجراءات التي تؤثر على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية".

كما أعلن الرئيس بايدن أن "إسرائيل" وافقت على زيادة عدد تصاريح العمل والقيام بأعمال تجارية للفلسطينيين في غزة إلى 15500، بالإضافة إلى

ذلك، وافقت تل أبيب على الموافقة على تسجيل 5،500 فلسطيني غير مسجلين سابقا في سجل السكان الفلسطيني.

ضمان الأمن الغذائي للفلسطينيين

قال البيت الأبيض "استجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد للفلسطينيين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، سيعلن الرئيس بايدن أن الولايات

المتحدة تقدم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين، من خلال تمويل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمتين غير

حكوميتين، تقدم الولايات المتحدة قسائم غذائية إلكترونية ومساعدات نقدية متعددة الأغراض ودعم سبل العيش في حالات الطوارئ، مما يساعد

أكثر من 210 آلاف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي على تلبية احتياجاتهم الغذائية المنزلية في الأشهر المقبلة".

وأضاف "هذا التمويل هو جزء من تعهد أمريكي إضافي الموارد الحكومية التي قدمها الرئيس بايدن في قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا في أواخر

يونيو لحماية السكان الأكثر ضعفاً في العالم من أزمة الأمن الغذائي العالمية المتصاعدة".



تعزيز العلاقات بين الناس

وقال البيت الأبيض "لبناء دعم شعبي للسلام من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه في نهاية المطاف، سيعلن الرئيس بايدن عن منحتين جديدتين

بموجب قانون Nita M. Lowey للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط (MEPPA)، ترخص MEPPA ما يصل إلى 250 مليون دولار

على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع يقودها كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام طويل الأمد".

وأضاف "ستدعم المنحة الجديدة الأولى، البالغة 2.21 مليون دولار لمركز بيريز للسلام، التعاون والتبادلات المهنية بين قطاعي الصحة الفلسطيني

والإسرائيلي حيث يعملان على بناء الثقة المتبادلة، والثقة، والتفاهم بين المجتمعين،و ستوفر المنحة الجديدة الثانية، وقيمتها 5 ملايين دولار لبرنامج

AppleSeeds، المهنيين الفلسطينيين والإسرائيليين الشباب فرصة للعمل معا وتعلم التكنولوجيا والقيادة الحاسمة".

(المصدر- صدى نيوز)