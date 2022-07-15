السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الاسرائيلية وبايدن يرحب

وطن: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي -في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة- فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، كما أعلنت واشنطن ترحيب الرئيس جو بايدن بهذا القرار الذي يشمل الرحلات من وإلى إسرائيل.

وقالت الهيئة -في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر- إن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

كما قالت الهيئة إن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي.

وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي "يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز"، بما في ذلك "الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها".

وأشار سوليفان إلى أن "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم" إلى المملكة.

واعتبر أن هذا القرار "يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمانا، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها".

واضاف أنه "سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية"

(المصدر - موقع الجزيرة+ RT)