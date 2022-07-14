وزير الزراعة يقرر تأجيل انتخابات نقابة المهندسين الزراعيين للعام 2022

رام الله - وطن: قرر وزير الزراعة رياض عطاري اليوم الخميس،تأجيل انتخابات نقابة المهندسين الزراعيين للعام 2022، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل لحين استيفاء كافة الشروط القانونية المنصوص عليها وفق القانون المنظم لعمل نقابة المهندسين الزراعيين.

وقد دعت النقابة أعضاء هيئتها العامة لاجتماع يوم غد 15 / 7 / 2022 للمصادقة على التقرير المالي والاداري للفترة السابقة وتعيين مدقق حسابات للنقابة وتشكيل لجنة للانتخابات تقود العملية الانتخابية للنقابة والتي كانت مقررة بتاريخ 16 / 7/ 2022 .