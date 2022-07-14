الزراعة تسلم 155 طنًا من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية في مسافر يطا

وطن: سلمت وزارة الزراعة وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ، اليوم الخميس، 155 طنًا من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بمسافر يطا.

وقدم وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح شكره لمؤسسة "الفاو" على الدعم الذي تقدمه للمزارعين خاصة في ظل ما يعانون من إجراءات تعسفية ومحاولات تهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما تحدث لحلوح عن المساعدات القادمة للمسافر والدعم المستمر للمنطقة والمشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين.

وشارك في توزيع الأعلاف مدير مكتب منظمة الفاو في فلسطين السيد شيرو ، ونائب اقليم حركة فتح في يطا محمد ابو زهرة، ورئيس مجلس المسافر نضال ابو عرام ، ومدير مديرية زراعة الخليل م. أسامة جرار، وجمال مبسلط - اتحاد الفلاحين، والدكتور اياد فرج الله مدير مديرية زراعة وبيطرة يطا.

