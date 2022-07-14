اللجنة العليا لقطاع النقل العام لوطن : الخطوات الاحتجاجية ستعلن الاسبوع القادم، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبنا

وطن: أشادت اللجنة العليا لقطاع النقل العام بالإضراب الذي خاضه قطاع النقل يوم أمس الاربعاء، مؤكدة على مطالب النقابة المتمثلة بدعم المحروقات وتخفيضها لعدم رفع التسعيرة على المواطنين وإعطاء قطاع النقل العام القدرة على استمراره في العمل، وتعزيز صموده .

ولفتت اللجنة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه على ضرورة محاربة الحكومة للمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل اجر وتعمل خارج إطار القانون، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من "إسرائيل".

واكدت اللجنة انها ستعلن عن خطواتها الاحتجاجية في الاسبوع القادم، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.

ومن المتوقع ان تقرر الحكومة في اجتماعها المقبل يوم الاثنين بشأن مطالب قطاع النقل العام والتوصيات التي قدمتها لجنة مشكلة من عدة وزارات، وعلى ضوء ما ستقرره الحكومة ستتخذ اللجنة العليا لقطاع النقل العام قراراتها.

ويطالب قطاع النقل العام الحكومة بتثبيت سعر المحروقات للمركبات العاملة في النقل العام، بحد اعلى 5 شيكل، وكذلك محاربة ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس نقابة شركات الباصات العامة، وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل العام عبد الله الحلو لوطن، "لقد منحنا الحكومة مهلة ومساحة للاستجابة لمطالبنا بعد الخطوة الاحتجاجية التي قمنا بها يوم أمس الأربعاء"، لافتا انه من المهم اصدار قرارات من مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل بشأن مطالبنا، وفي حال عدم القيام بذلك سنعلن عن خطواتنا الاحتجاجية .

ولفت ان اللجنة هي من ستحدد وتقرر طبيعة الخطوات الاحتجاجية التي يمكن اتخاذها، لافتا ان اللجنة تضم نقابة عمال النقل، ونقابة شركات الباصات، ونقابة مكاتب التاكسي.

ولفت الحلو ان المطلوب هو تثبيت سعر لتر السولار على 5 شيكل، ومحاربة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل على النقل مقابل اجر، والسماح لقطاع النقل العام بتحويل المركبات العمومية من "إسرائيل".

وحول موقف اللجنة من الحكومة في حال رفعت قيمة تسعيرة النقل، قال الحلو "سيتم مناقشة الامر في اللجنة العليا ومن المحتمل رفضه، لانه من المتوقع وجود ارتفاعات أخرى في قطاع المحروقات ونحن نريد تثبيت لسعر المحروقات وان يكون مرتبط بفترة زمنية لا تقل عن سنتين.