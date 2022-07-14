الاعلان عن 214 موافقة على تغيير العنوان والهويات

رام الله - وطن: - أعلن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، اليوم الخميس، أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية -الضفة، وعددها 214 موافقة.

وقال الشيخ في بيان له "متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 5500 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات وبعد اجتماع عمل مع اللواء غسان عليان نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع فخامة الرئيس مع الوزير غانتس"

وقال "إنني أعلن اليوم عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حيث حصلنا اليوم على عدد 214 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني و901 موافقة على تغيير العنوان"

وجاء في البيان "مرة أخرى فإنني أؤكد وكما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".

واضاف" أُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الاحد القادم 17/07/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه".