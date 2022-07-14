الرياض وتل أبيب شاركتا باجتماع لمواجهة حزب الله

وطن: قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن السعودية ودولة الاحتلال شاركتا سوية، باجتماع عقدته وزارة الخارجية الأمريكية، أواخر الشهر الماضي، لبحث سبل مواجهة نشاطات حزب الله.

ولفت الموقع إلى أن 4 دول خليجية شاركت كذلك في الاجتماع، الذي حضرته، إسرائيل، مع 30 دولة أخرى، وضمت الوفود دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين واستخباراتيين من 30 دولة بينها السعودية ودولة الاحتلال وأربع دول خليجية.

وأفاد التقرير بأن الاجتماع عقد ضمن إطار اللجنة القانونية التي كانت قد تأسست بمبادرة واشنطن عام 2014 وتضم حلفاءها، لمواجهة أنشطة "حزب الله" خارج لبنان، بما في ذلك "شبكات ناشطيها ومصادر تمويلها ومواردها"، بحسب ما صرّح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي يعتبر الأول في إطار عمل هذه اللجنة الذي يعقد في عهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شهد مشاركة مسؤولين من البحرين ودولة الاحتلال والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية وأميركا اللاتينية.

وشهد الاجتماع ضغطًا على دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية لتصنيف "حزب الله" "منظمة إرهابية"، وبحسب التقرير، فإن الدول الأوروبية التي صنفت "حزب الله" مؤخرا كمنظمة "إرهابية"، حثت دولا أخرى على أن تحذو حذوها، مشيرة إلى أن "حزب الله" لم ينفذ "عمليات انتقامية" ضدها بعد اتخاذها لهذه الخطوة.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع ركز على "عمليات حزب الله في أفريقيا وأميركا اللاتينية"، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن "حزب الله يحاول البحث عن مصادر بديلة للتمويل في الفضاء الذي يوفر للمنظمة حرية وهامشا للعمل في أفريقيا وأميركا اللاتينية".