باريس سان جيرمان يتحرك لضم ليفاندوفسكي

وطن: كشفت تقارير إيطالية، عن تحرك نادي باريس سان جيرمان لضم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أعلن رغبته في الرحيل عن العملاق البافاري.

ووفقاً لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل اتصالاته في الفترة الأخيرة بمسؤولي البايرن، للاستفسار عن موقف ليفاندوفسكي وإمكانية التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة أن باريس انضم إلى سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب برشلونة، والذي قدم عرضاً رسمياً بالفعل للبايرن بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب البولندي، ولكن البايرن لم يرد على هذا العرض في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة النادي الألماني في الحصول على 50 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة مازال مُستمراً في ضغطه من أجل إتمام الصفقة، ولكن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض أفضل مادياً للاعب وناديه الألماني.