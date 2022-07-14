شاهين: ندين النهج القمعي في التعامل مع المواطنين ونقف إلى جانب نقابة المحامين ومطالبها العادلة

وطن: قال فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ، أن الحزب يدين كل انتهاك لحق المحامين في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، وكل مساس بكرامتهم الإنسانية ومكانتهم المهنيه، وحقهم في النضال النقابي.



وأكد شاهين في تصريح صحفي، اليوم الخميس وصل وطن نسخة عنه، ان الحزب يدعم النضالات المطلبية والحقوق الديمقراطية للنقابات المهنية والعمالية، ويقف اليوم بقوة إلى جانب النضالات والمطالب العادلة لنقابة المحامين الفلسطينيين في رفض إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وفي رفض محاولات كسر إرادتهم، ومن أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، غير القابلة للتصرف أو العبث فيها.2

وحذر شاهين من مغبة استمرار النهج القمعي في التعامل مع الحريات الديمقراطية للمواطنين وتعمد تجاهل حقوقهم الاجتماعية، مؤكداَ ان احترام وتكريس تلك الحقوق، يشكل ضمان لصمود شعبنا وحقوقه الوطنية.