مصطفى البرغوثي لـوطن: بعد كل هذا الاستهتار بالشعب الفلسطيني يجب إلغاء اللقاء مع بايدن

وطن: طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي الرئيس محمود عباس، بإلغاء اللقاء القصير المزمع عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم غدا.

وقال البرغوثي في حديثه لـوطن، إن "الذي سمعناه استهتار كامل بالشعب الفلسطيني، ووصل الى درجة كبيرة، ورغم تقديرنا للمسؤولية الكبيرة في هذا الاطار، إلا أنه لم يعد هناك إمكانية لما يمكن عمله سوى إلغاء اللقاء حتى لا يكون موضوع فلسطين مجرد رتوش بالصورة التي يرسمها الامريكيون".

وأوضح البرغوثي أن الذي رأيناه في هذا الخطاب خمس قضايا جوهرية، هي:

أولا: دعم مطلق لـ"إسرائيل" عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتكنلوجيا، الى درجة القول بأنه لم يعد هناك فرق بين "إسرائيل" وامريكا، وليس فقط كذلك، وإنما الموقف من قضايا المنطقة لا تقرره أمريكا وإنما "إسرائيل" ضمن تحالف استراتيجي مطلق.. الذي سمعناه خطاب صهيوني بامتياز.

ثانيا: موضوع حل الدولتين، من الملفت أن البيان يتضمن الحديث عن الطرفين، (الطرفان يؤكدان، الطرفان يتشاركان.. الخ) الا عندما ورد حل الدولتين، أصبح فقط بايدن وحده يدعم حل الدولتين لكن ليس في الوقت القريب وفي نفس الوقت يرفض ممارسة أي ضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان، وهذا يعني ان الولايات المتحدة، تعطي "إسرائيل" كل الوقت اللازم لاستكمال الاستيطان وتدمير فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ثالثا: البيان المشترك يتسم بالنفاق الى درجة انه مضحك، فهم يتحدثون عن التزام بالديمقراطية وحكم القانون، فأين حكم القانون في موضوع اغتيال شيرين أبو عاقلة الذي تستر الامريكيون وحاولوا اعفاء "إسرائيل" بالكامل من المسؤولين؟ وأين الديمقراطية وحكم القانون في إصرار "إسرائيل" على منع الانتخابات الفلسطينية بالقدس؟ وأين حكم القانون والديمقراطية، في تجاهل أننا نعيش في نظام ابرتهايد وتمييز عنصري مخالف لكل القوانين الدولية؟ لماذا يتحدثون عن حكم القانون ويرفضون أن يتوجه الفلسطينيون الى محكمة الجنايات الدولية؟

رابعا: الخطاب يحاول منع الفلسطينيين من حقهم في المقاومة مهما كان شكلها، وليس فقط المسلحة بل المقاومة الشعبية أيضا الأكثر سلمية، لذلك يهاجمون حركة المقاطعة، ويتهمون بمن يتضامن مع الشعب الفلسطيني باللاسامية، وفي نفس الوقت يقولون يجوز استخدام القوة لحماية الديمقراطية، إذن فلماذا لا يجوز للشعب الفلسطيني استخدام القوة لحماية حقوقه؟ ولماذا هذه الازدواجية في المعايير الواضحة كالشمس؟

خامسا: ما جرى يبيّن الأهداف الحقيقية لهذه الزيارة، أولا أن بايدن وإدارته يسيرون على نفس نهج ترامب في محاولة تصفية القضية الفلسطينية بالكامل وتطبيق صفقة القرن، ويريدون فتح التطبيع على حساب القضية الفلسطينية، ويريدون إنشاء تحالف عسكري استخباراتي وإيقاع شعوب الخليج والمنطقة في فخ كبير بهدف دفعها لصدام مع إيران وتدمير مقدراتها وجعلها فريسة للسيطرة الأمنية الاستخباراتية، إضافة إلى أن التحالف يهدف لضرب ايران كقوة في المنطقة بعدما دمروا العراق بالكامل.

وتابع البرغوثي: كل ما يريده بايدن هو اقناع دول الخليج بتصدير مزيد من النفط لإنقاذه من أزمته بسبب الازمة الاقتصادية الهائلة، جراء سياسته في أوكرانيا حيث تجاوز التضخم فيها 9.5% وهو لم يحدث منذ الثمانينيات، وهو يرى أنه يتجه لخسارة الانتخابات القادمة، بالتالي يريد الاستعانة باللوبي اليهودي، ويلتقي برئيس وزراء إسرائيلي عابر مؤقت، وكما يقول المثل "التقى المتعوس على خايب الرجا".