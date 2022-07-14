الصالحي: بعد توقيع ما سمي "اعلان القدس" ندعو الرئيس ابو مازن لقطع اللقاء مع بايدن ورفض اهداف جولته المشبوهة

وطن: دعا بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب الشعب، الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لقطع اللقاء مع الرئيس الامريكي وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة المشبوهة بعدما عبرت عنه فيما سمي بـ ( اعلان القدس ) وما تضمنه بشكل خاص حول الشأن الفلسطيني.

وقال الصالحي إن الولايات المتحدة تمثل عائقا رئيسيا أمام تحرر الشعب الفلسطيني بدعمها المتواصل للاحتلال والتواطؤ مع مخططاته وبمحاربتها المستمرة لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.