بايدن: "إسرائيل" يجب أن تبقى دولة يهودية مع ضمانات أمنية ودمجها في المنطقة هدفنا الأساسي

وطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "دمج إسرائيل في المنطقة والسلام بينها وبين دول المنطقة هدف أساسي، ويوم غد سأكون أول رئيس ورئيس أمريكي يسافر مباشرة من تل أبيب إلى جدة وسأحمل الفرص للسلام والاستقرار الذي يمكن أن يتحقق في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المحبة تتعمق تجاه إسرائيل تتعمق منذ قيامي لأول زيارة كسيناتور يافع".

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد التوقيع على "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، أكد بايدن أنه "لدينا التزام لا يمكن أن ينكسر بحماية والدفاع عن إسرائيل. نحن شركاء في التكنولوجيا والإبداع والولايات المتحدة توفر الدعم للمنظومات التي يمكنها حماية الحياة في إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية مع ضمانات أمنية"، معتبرا أن "أفضل حل هو حل الدولتين لشعبين وأن تحترم الحقوق المتبادلة لكلا الشعبين، وهذا يساهم في الأمن للشعبين على المدى البعيد".

وحول الملف النووي الإيراني، قال بايدن: "بحثنا التزام الولايات المتحدة ألا تحصل إيران على الأسلحة النووية، وأفضل وسيلة للحصول على هذا الهدف أن نضمن عدم نقل الأسلحة النووية إلى حزب الله"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لإيران نحن نقصد ما نقوله لإيران بأن الفرصة لقبول الاتفاقية النووية والا فقد أوضحنا ونعيد ونكرر لن نسمح لايران بالحصول على السلاح النووي".

وبشأن موقفه من قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، قال بايدن "كان واضحا لا لبس فيه، وسبب توجهي إلى السعودية أوسع من مسألة الحديث عن حقوق الإنسان".

وأضاف: "لا اهدأ عن الحديث عن حقوق الإنسان (عن خاشقجي)، لكن سبب توجهي للسعودية أوسع من ذلك، وهو للترويج للمصالح الأمريكية التي كنا على خطأ بالتراجع عنها في الشرق الأوسط".

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الخميس، ثاني أيام جولته بالمنطقة- مع رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد اتفاقا مشتركا أطلق عليه "إعلان القدس"، يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقد عبرت الولايات المتحدة -وفق نص البيان- عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات "إسرائيل" وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.

كما نص الإعلان على التزام واشنطن بأمن "إسرائيل" والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومواجهة الأنشطة الإيرانية بالمنطقة سواء منها المباشرة أو عبر حركة حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، حسب البيان.