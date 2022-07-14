هنية: محاولات إدارة بايدن دمج كيان الاحتلال بالمنطقة ستبوء بالفشل

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج "الكيان المحتل" فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

ودعا هنية في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم.

وشدد على أن "خيار شعبنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة".