يوم بلا اعتقالات و لا مداهمات!

وطن: لم تعتقل قوات الاحتلال الليلة الماضية و هذا اليوم أي مواطن حتى لحظة كتابة الخبر على غير العادة ، ولم تقتحم منطقة ولم تهدم بيتاً ولم تثكل أماً، في حين أن هذه الانتهاكات باتت يومية خاصة في الضفة الغربية، فقد بلغت حصيلة الاعتقالات في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي 50 مواطناً من الضفة، من بينهم 30 مواطناً من قرية سلواد قضاء رام الله.

وبحسب محللين فهذا الهدوء ليس صدفة وإنما مصطنع و مدبر، ويأتي تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، مايحتم على المحتل فرض الاستقرار الأمني تجنباً لإي تصعيد محتمل.

كما أعلن الاحتلال أنه لن يجري تدريبات عسكرية في منطقة جبل الخليل، والذي يقطنه أكثر من ألف مواطن خلال زيارة بايدن. وجاء ذلك ردا على الالتماس الذي قدمه أهالي "مسافر يطا" وجمعية حقوق المواطن بعد اصابة أحد البيوت.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يوم أمس الأربعاء زيارة لدولة الاحتلال في مستهل جولة شرق أوسطية تتسم بكونها في غاية الحساسية في ظل سعي الاحتلال تشديد العقوبات على إيران.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية عن سلسلة إجراءات أمنية ونظامية في بيت لحم، يومي الخميس والجمعة، عشية لقاء الرئيس محمود عباس بنظيره الأمريكي بايدن، لمدة نصف ساعة يتوجه بعدها إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان" في أول رحلة رسمية علنية غير مسبوقة بين دولة الاحتلال والسعودية.