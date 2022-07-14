الصالحي: بايدن غير مرحب بك في فلسطين



وطن: قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرحب به في فلسطين.

وأضاف الصالحي في منشور له، على صفحته في "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة عائق أساسي أمام تحرر شعبنا، وبالقطع فهي ليست راعية سلام.

وتابع: قد لا نستطيع، ولكن مصلحة شعبنا هي في افشال المشروع الذي يحمله بايدن في زيارته للمنطقة، وفي تعرية التضليل والخداع الذي تواصله الادارة الامريكية ضد شعبنا والترويج لإعادة بيع نفس البضاعة والوهم الممتد منذ اكثر من خمسة وعشرين عاما.

وقال الصالحي: نعم للتحركات الشعبية المتنوعة اليوم ضد السياسة الامريكية ومشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية وضد إعادة بيع الوهم.