صحة غزة تعلن عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن دخول القطاع في الموجة الخامسة لجائحة كورونا.

وقالت الصحة في بيان لها انه في اطار المتابعة المستمرة لتطورات الحالة الوبائية، اجتمعت خلية الازمة بوزارة الصحة اليوم الاربعاء لاستعراض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة بالإضافة الى مراجعة السياسات والاجراءات والبرتوكولات المتعلقة بالجائحة وذلك في اعقاب تزايد الاصابات اليومية المسجلة والتي تشير الى ان قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار اكبر من المتحور الاصلي .

وتابعت الوزارة ان المعطيات تشير ان اعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج الى الرعاية الطبية لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة ،كما ان التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 اثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الاصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات.