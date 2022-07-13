افتتاح قسم قسطرة القلب في مستشفى الهمشري في بيروت

وطن: افتتح، اليوم الأربعاء، قسم قسطرة القلب في مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة صيدا جنوب لبنان، بدعم مباشر من الرئيس محمود عباس.

وفور افتتاح القسم، أجرى الفريق الطبي عمليتي قسطرة تكللتا بالنجاح. ويعتبر هذا القسم الأول في مستشفيات الجمعية في إقليم لبنان، حيث تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية بإشراف فريق طبي متخصص.

ويأتي هذا الافتتاح بعد تأجيل استمر لثلاث سنوات، اذ تم تحويله بشكل طارئ إلى قسم خاص لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" وتقديم العلاج لهم، حيث كان مستشفى الهمشري من أول المستشفيات في منطقة صيدا الذي انخرط في معركة المواجهة الطبية، وبعد تراجع الأعداد تم استكمال تجهيزه للغاية التي أنشىء لها وبات جاهزا اليوم لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات قسطرة القلب والشرايين.

وأكد مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين أن افتتاح القسم يأتي استكمالا للخطط القصيرة والطويلة الأمد لتطوير المستشفى، فخلال العامين الماضيين تم افتتاح ثلاثة أقسام جديدة للعناية الفائقة وللعناية الفائقة للأطفال ولمصابي "كورونا" في أوج تفشي الوباء، على أن يستكمل تطوير القسم نفسه لإجراء عمليات القلب المفتوح.

وأشار أبو العينين إلى اهتمام الرئيس محمود عباس واستراتيجيته في تخفيف معاناة اللاجئين في لبنان وخاصة الصحية منها في ظل ازدياد الاحتياجات وارتفاع كلفة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة.

يذكر ان الشهيد محمود الهمشري كان دبلوماسيا فلسطينيا اغتالته دولة الاحتلال الاسرائيلي في صباح الثامن من كانون الأول للعام 1972، في شارع دالسيه 175 في باريس، عن طريق انفجرار شحنة ناسفة وضعها الموساد الاسرائيلي، في هاتفه ليصاب بجروح بالغة، أستشهد على أثرها بتاريخ 10 كانون ثاني 1973، عن عمر (35 ) عاما وقد اطلق على المستشفى اسمه تخليا له ولدوره الوطني