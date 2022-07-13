السفير عرفة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني مستجدات الأوضاع الفلسطينية

وطن: بحث رئيس بعثة فلسطين لدى المانيا، السفير ليث عرفة، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس لندنر، عددا من القضايا الهامة، بما فيها العلاقات الثنائية، والاحداث في فلسطين، وسبل دفع العملية السياسية باتجاه اعادة احياء الافق السياسي بما يقود الى تنفيذ الشرعية الدولية، وانهاء الإحتلال.

كما واجرى السفير ليث عرفة سلسلة هامة من اللقاءات المنفصلة في البرلمان الألماني (البندستاغ) خلال الأسبوع الماضي، مع عدد من النواب المختصين في مجال السياسات الخارجية وحقوق الإنسان، شملت رئيسة لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان كاترين بد (SPD)، والنائب البروفيسور لارس كاستيلوشي (SPD)، والنائب فراك شواب (SPD)، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

كما اجتمع السفير عرفة مع النائب سيفيم ديجديلين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، والنائب جاكلين ناستيك، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان، اللتان تنتميان الى حزب اليسار المعارض، ومع عضو لجنة العلاقات الخارجية بيتر رامساور، وعضو لجنة العلاقات الخارجية من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، وذلك لحشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة.

وتناولت الاجتماعات العديد من المواضيع بما فيها القضايا التي تخص العلاقات الثنائية، والاوضاع في فلسطين على ضوء ما تتعرض اليه ارضًا وشعبًا من انتهاك من قبل الإحتلال.

كما تم في بعض اللقاءات تناول عدد من القضايا التي تخص الجالية الفلسطينية في المانيا، على ضوء بعض الأحداث الأخيرة التي شهدت تحريضًا متناميًا على فعاليات فلسطينية ذات طابع ثقافي او سياسي، كفعاليات احياء ذكرى النكبة، او الغاء استضافة متحدثين فلسطينيين، وقضايا اخرى كقضية الموظفين الذين تعرضوا للفصل المجحف من قبل DW .